Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) проводит тендер по проекту "Внедрение системы AML".

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, конкурсная заявка должна быть представлена до 27 апреля 2017 года не позднее 16:00 в главный офис банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008. Контактное лицо - Руфат Султанов.

Напомним, что ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) создан в 2009 году на базе AF Bank, действующего с 2003 года. Уставный капитал банка равен 50,815 млн манатов. Акционерами банка являются Банк ВТБ (Россия) (51%), ООО AtaHolding (48,99%) и первый зампред Наблюдательного совета холдинга Ашраф Камилов (0,01%).