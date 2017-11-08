Bank VTB (Azerbaijan) закупает новое программное обеспечение

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) объявляет тендер на приобретение лицензий для ПО Symantec Endpoint Protection, технической поддержки Cisco SMARTnet сроком на 1 год и HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC сроком на 1 год.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, с тендерной документацией можно ознакомиться в головном офисе банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза.

Конкурсная заявка должна быть представлена до 22 ноября 2017 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте в головной офис (контактное лицо Эльшан Махмудов; тел.: 012 492-00-80 (внутренний номер 1233); факс: 012 437-71-21; мoб.: 055 212-03-31).