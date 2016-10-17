Баланс номера Bakcell можно пополнить с любого электронного кошелька в России

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell объявила о запуске новой услуги международного пополнения баланса.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, данная услуга предоставляет возможность с легкостью пополнить баланс любого номера Bakcell, находясь в России.

Для того, чтобы осуществить платеж, пользователям электронного кошелька любого российского оператора мобильной связи нужно просто перейти по ссылке http://payfon24.ru/shop/401032 и следовать простым инструкциям на открывшейся странице. Пополнение баланса номера Bakcell будет осуществляться в AZN путем конвертации по курсу ЦБ Российской Федерации.

Следует отметить, что компания Bakcell является первой компанией в Азербайджане, предоставляющей данную услугу. Основная цель проекта - сделать услуги Bakcell более доступными в странах, часто посещаемых гражданами Азербайджана, а также в странах, в которых проживают наши соотечественники.