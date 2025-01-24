Баку примет конференцию по космическим технологиям STC-2025

Конференция по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC-2025) пройдет в этом году в Баку 24–25 апреля.

Конференция по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC-2025) пройдет в этом году в Баку 24–25 апреля.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, мероприятие организовано Космическим агентством ("Азеркосмос") в сотрудничестве с компанией Dialogue Events Ltd.

Конференция соберет более 400 участников из 35 стран, включая лидеров космических агентств, представителей частных и государственных структур, а также инвесторов. В рамках STC-2025 будут обсуждаться ключевые темы: дистанционное зондирование Земли, роль спутниковой связи в Центральной Евразии, инновации и инвестиции в космическую отрасль, роль спутниковых технологий и устойчивое развитие.

Отметим, что 23 апреля, накануне конференции, состоится встреча глав космических агентств стран Организации тюркских государств.