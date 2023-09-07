Баку и Ташкент обсудили реализацию Дорожной карты по сотрудничеству в области сельского хозяйства

Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию Дорожной карты по сотрудничеству в области сельского хозяйства.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, в Ташкенте состоялась встреча министров сельского хозяйства Азербайджана и Узбекистана Меджнуна Мамедова и Азиза Войтова.
Стороны выразили удовлетворение тем, что основные направления сотрудничества между двумя странами устанавливаются в рамках Дорожной карты.
Главы ведомств также обсудили выполнение задач касательно укрепления сотрудничества, поставленных президентами Азербайджана и Узбекистана в ходе взаимных официальных визитов.
В то же время достигнута договоренность о конкретных шагах для развития сотрудничества между странами в таких отраслях, как шелководство, фундуководство, виноделие, сельскохозяйственное машиностроение и прочие.
Стороны обсудили вопросы, связанные с организацией 2-го заседания министров сельского хозяйства Организации тюркских государств и Агробизнес-форума, которые пройдут 26 сентября в Баку.
На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.