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Баку и Ташкент обсудили реализацию Дорожной карты по сотрудничеству в области сельского хозяйства

Баку и Ташкент обсудили реализацию Дорожной карты по сотрудничеству в области сельского хозяйства Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию Дорожной карты по сотрудничеству в области сельского хозяйства.
ИКТ
7 сентября 2023 г. 10:46
Баку и Ташкент обсудили реализацию Дорожной карты по сотрудничеству в области сельского хозяйства

Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию Дорожной карты по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, в Ташкенте состоялась встреча министров сельского хозяйства Азербайджана и Узбекистана Меджнуна Мамедова и Азиза Войтова.

Стороны выразили удовлетворение тем, что основные направления сотрудничества между двумя странами устанавливаются в рамках Дорожной карты.

Главы ведомств также обсудили выполнение задач касательно укрепления сотрудничества, поставленных президентами Азербайджана и Узбекистана в ходе взаимных официальных визитов.

В то же время достигнута договоренность о конкретных шагах для развития сотрудничества между странами в таких отраслях, как шелководство, фундуководство, виноделие, сельскохозяйственное машиностроение и прочие.

Стороны обсудили вопросы, связанные с организацией 2-го заседания министров сельского хозяйства Организации тюркских государств и Агробизнес-форума, которые пройдут 26 сентября в Баку.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan kənd təsərrüfatı sahəsində yol xəritəsi hazırlayır

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