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Баку и Сеул обсудили прямые авиарейсы и подготовку к заседанию совместной комиссии

Баку и Сеул обсудили прямые авиарейсы и подготовку к заседанию совместной комиссии 17:40
ИКТ
31 июля 2025 г. 18:17
Баку и Сеул обсудили прямые авиарейсы и подготовку к заседанию совместной комиссии

Азербайджан и Южная Корея проведут в Баку очередное заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в социальной сети X.

По его словам, данный вопрос обсуждался на его встрече с послом Южной Кореи в Азербайджане Каном Кимгу.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровизации, а также по организации прямых авиарейсов между двумя странами и возможностям участия корейских компаний в проектах в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Cənubi Koreya Birgə Komissiyasının növbəti iclası keçiriləcək

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