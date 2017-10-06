Baku Business Factory начал семинары для тех, кто делает первые шаги в мире бизнеса

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Baku Business Factory (BBF) начал семинары для тех, кто делает первые шаги в мире бизнеса.

Как сообщает Report, начавшийся сегодня семинар проводится бесплатно и продлится 3 дня.

Семинар проводится в рамках менторского проекта "Стартап с BBF".

Цель проекта заключается в поддержке развития бизнес-среды в стране путем оказания помощи молодежи для завоевания ими успеха в предпринимательской деятельности.

Находящийся на этапе Стартап каждый, кто имеет цель начать свой бизнес, но не знает как и с чего нужно начать, желающий освоить реальную жизненную практику предпринимательства может принять участие в семинаре.

Перед семинаром в качестве требования поставлено желание реализации новых бизнес-идей.

Наставники семинара - основатель компании OAK Computing в Канаде, специалист концепции бизнес-моделирования Ману Шарма, директор компании ABV Morgan Advisors по стране, специалист корпоротивного и коммерческого права Руслан Мухтаров, консультант по продажам и развитию бизнеса в компаниях Телекоммуникации и связи, специалист B2B Эльшад Бабаев, директор компании Asistance Advissory Services, специалист по Нетворкингу Ахад Кязымов, руководитель отдела развития бизнеса ОАО Rabitəbank, специалист по развитию бизнеса Джамид Мовсумов, директор компании Mediamark, специалист по социальным медиа Орхан Рзаев.

Семинары проводятся в офисе BBF.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.