Baku Business Factory дал старт новому менторскому проекту

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Baku Business Factory (BBF) дает старт новому менторскому проекту "Стартап с BBF" для молодых предпринимателей, которые хотят развивать свой бизнес.

Как сообщает Report, цель проекта заключается в поддержке развития бизнес-среды в стране путем оказания помощи молодежи для завоевания ими успеха в предпринимательской деятельности.

"Как известно, начало нового бизнеса и его становление – достаточно волнующий и настолько же трудный процесс. Для этого требуется соблюдение соответствующих технических требований, разработка и претворение в жизнь маркетинговой стратегии, знание многих стратегических и тактических знаний по эффективному использованию бизнес-средств. С учетом этого Baku Business Factory (BBF) представляет новую возможность для молодых предпринимателей, делающих первые шаги в мире бизнеса", - заявили в BBF.

В сообщении отмечается, что в рамках проекта молодые предприниматели освоят важные теоретические и практические знания и навыки, необходимые для достижения успеха в бизнесе: "Тренинги будут проводится признанными в своей сфере специалистами на важнейшие темы, которые помогут сделать бизнес рентабельным. Тренинги будут организованы по следующим модулям: "Эффективная бизнес-модель", "Право и финансы", "Продажи и маркетинг", "Цифровой маркетинг", "Управление временем", "Нетворкинг и навыки презентации". В заключение проекта всем участникам будут вручены сертификаты".

"Желающие воспользоваться этой возможностью для развития бизнеса должны не позднее 30 сентября отправить на электронную почту info@bbf.az краткую информацию о себе и своем проекте. С избранными кандидатами свяжутся по телефону", - подчеркнули в BBF.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.