Baku-Boston Startup Web Conference 1.0 организуется для азербайджанских стартаповцев

Баку. 8 января REPORT.AZ/ Baku-Boston Startup Web Conference 1.0 по капитализации и стратегиям входа на рынок пройдет для азербайджанских стартаповцев при совместной организации Американской торговой палаты в Азербайджане, Парка высоких технологий Азербайджана и Генерального консульства Израиля в регионе Новая Англия США.

Об этом сообщили Report в ООО "Парк высоких технологий" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

По информации, завтра в 18:00 по бакинскому времени пройдут обсуждения по стратегиям входа на рынок и успехам израильских бизнесменов в Бостоне с директором отдела экономических вопросов Генерального консульства Израиля в регионе Новая Англия США Аустином Садагатпуром.

Бостон - один из основных городов США, специализирующихся на высоких технологиях. По количеству сотрудников в области научных исследований и разработок Бостон в 2,5 раза превышает средний показатель по США.

Независимые исследования показывают, что в промышленной отрасли Бостона и штата Массачусетса ведущими являются виды бизнеса, построенные израильтянами. Только в 2015 году эти компании принесли прямые доходы экономике в 9,3 млрд долларов. Их влияние на экономику штата оценивается в 18,1 млрд долларов. В 2013-2015 годах этим компаниям удалось привлечь 1,2 млрд долларов венчурного капитала.

Желающие присоединиться к конференции из Азербайджана могут обратиться в Парк высоких технологий.