"Бактелеком": Вчерашний взрыв не создал перебоев в услугах связи

Как известно, вчера ночью на улице Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сабаильком районе Баку произошел взрыв на установке связи.

Как известно, вчера ночью на улице Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сабаильком районе Баку произошел взрыв на установке связи.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ООО "Бакинская телефонная связь" ("Бактелеком"), принадлежащем Министерству цифрового развития и транспорта.

Никаких перебоев в оказании компанией услуг не зафиксировано, согласно результатам предварительного мониторинга, инфраструктуре связи урон не нанесен.



"В настоящее время выясняются причины происшествия. После уточнения информации совместно с соответствующими структурами для общественности будет сделано заявление", - сообщили в "Бактелеком"