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"Baktelecom" сдал в пользование оптическую сеть в массиве Деде Горгуд

"Baktelecom" сдал в пользование оптическую сеть в массиве Деде Горгуд Принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта ООО "Бакинская телефонная сеть" ("Baktelecom") расширило охват услуг в Сураханском районе столицы.
ИКТ
6 апреля 2022 г. 18:05
Baktelecom сдал в пользование оптическую сеть в массиве Деде Горгуд

Принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта ООО "Бакинская телефонная сеть" ("Baktelecom") расширило охват услуг в Сураханском районе столицы.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, в массиве Деде Горгуд построена новая оптическая сеть емкостью 1600 пользователей. На сегодняшний день в широкополосную сеть переведено 600 номеров, обслуживаемых до этого времени по медным линиям, а 300 абонентам предоставлены оптические услуги.

Таким образом, 900 квартир в массиве Деде Горгуд в настоящее время обеспечены современной телефонной связью и услугами высокоскоростного интернета, которые отвечают современным стандартам.

Специалисты “Baktelecom” в рамках проекта проложили в массиве 100 км волоконно-оптических линий связи, телекоммуникационная сеть была построена на основе технологии GPON (Gigabyte Passive Optical Network - гигабитная пассивная оптическая сеть). Пользуясь преимуществами технологии, жители смогут пользоваться скоростью подключения до 100 Мбит/с и несколькими услугами связи по одной оптической линии.

Кроме того, начато создание оптической инфраструктуры в Ени Сураханы и массиве Гушчулуг поселка Говсан. До конца 2022 года на этих территориях планируется предоставить услуги телефонной связи и высокоскоростного интернета 12 000 пользователям.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Baktelecom” Dədə Qorqud massivində optik şəbəkəsini istifadəyə verib

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