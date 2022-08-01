"Бакинский порт" завершил тендер на 5 млн манатов

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) завершил открытый тендер, объявленный на закупку единой интегрированной системы безопасности и оборудования.

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) завершил открытый тендер, объявленный на закупку единой интегрированной системы безопасности и оборудования.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стала компания "Magal Security systems Ltd.".

Победившей компании будет выплачено 5,1 млн манатов.

Отметим, что "Бакинский международный морской торговый порт" был создан в 2015 году на базе Бакинского порта, действующего с 1902 года. Уставной капитал составляет 16 тыс. манатов. Порт состоит из грузового, нефтяного и паромного терминалов.