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"Бакинский порт" завершил тендер на 5 млн манатов

"Бакинский порт" завершил тендер на 5 млн манатов ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) завершил открытый тендер, объявленный на закупку единой интегрированной системы безопасности и оборудования.
ИКТ
1 августа 2022 г. 16:33
Бакинский порт завершил тендер на 5 млн манатов

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) завершил открытый тендер, объявленный на закупку единой интегрированной системы безопасности и оборудования.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стала компания "Magal Security systems Ltd.".

Победившей компании будет выплачено 5,1 млн манатов.

Отметим, что "Бакинский международный морской торговый порт" был создан в 2015 году на базе Бакинского порта, действующего с 1902 года. Уставной капитал составляет 16 тыс. манатов. Порт состоит из грузового, нефтяного и паромного терминалов.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” 5 mln manatlıq tenderi yekunlaşdırıb

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