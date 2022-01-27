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"Бакинская служба такси" может быть приватизирована

"Бакинская служба такси" может быть приватизирована Принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта ООО "Бакинская служба такси", оказывающее услуги на легковых автомобилях марки London Taxi TX4, может быть приватизировано.
ИКТ
27 января 2022 г. 11:34
Бакинская служба такси может быть приватизирована

Принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта ООО "Бакинская служба такси", оказывающее услуги на легковых автомобилях марки London Taxi TX4, может быть приватизировано.

Как сообщает Report, об этом заявила советник министра цифрового развития и транспорта Аида Бадалова.

"Учитывая эффективную деятельность частных компаний в сфере услуг такси, мы начали проект государственно-частного сотрудничества с целью повышения прозрачности деятельности, рентабельности и эффективного использования государственного имущества хозяйствующего субъекта “Бакинская служба такси”, ставшего одним из символов нашего города. Повышение за счет привлечения частных инвестиций уровня профессионализма кадров и услуг колл-центра, а также превращение ее в одну из самых образцовых служб такси - наша главная цель в этом сотрудничестве", - отметил он.

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