Bakcell запустил сеть LTE в северных районах

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell запустила сеть 4G (LTE) в северных районах страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В рамках масштабных работ, направленных на расширение покрытия сверхскоростной сети LTE за чертой Баку и Апшеронского полуострова, компания Bakcell установила станции LTE сразу в нескольких городах северной части страны. Так, новые станции были введены в эксплуатацию в таких районных центрах как Губа, Гусар (включая территорию Шахдаг), Хачмаз, Сиазань (включая территорию Галаалты) и Шабран. Отныне сеть LTE Bakcell стала доступна в центральной части вышеуказанных городов, тем самым предоставляя абонентам Bakcell возможность пользоваться услугами скоростного мобильного интернета высокого качества.

"Одной из наших приоритетных задач, является предоставление абонентам удобной возможности пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом не только в столице, но и на всей территории страны. Как известно, после завершения работ по обеспечению полного покрытия сети LTE в Баку и на Апшеронском полуострове, мы успешно начали процесс расширения охвата сети LTE в регионах Азербайджана, установив базовые станции 4G (LTE) в Гяндже и близлежащих к городу территориях. А совсем недавно, в январе этого года, мы впервые в Азербайджане представили услуги сверхскоростного мобильного интернета 4G (LTE) на всех станциях Бакинского метрополитена. Сегодня мы с радостью сообщаем, что сеть LTE компании Bakcell теперь охватывает многие города северной части страны, тем самым позволяя еще большему числу абонентов Bakcell получить лучший клиентский опыт использования самой быстрой мобильной сети в Азербайджане", - сказал главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс.

Услуга 4G от компании Bakcell обеспечивает существенное увеличение скорости передачи данных в мобильной сети, и была специально разработана для пользователей, желающих оставаться мобильными и иметь высокоскоростной доступ к широкополосной сети Интернет везде, где бы они ни находились.