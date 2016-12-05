Bakcell запустил новую кампанию для абонентов

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell дала старт новой кампании, которая предоставит абонентам тарифа Klass двойной объем интернет-трафика.

Как сообщили Report из компании, кампания позволит абонентам воспользоваться услугами сверхскоростного 4G-интернета, а также получить двойной объем интернет-трафика в рамках тарифа Klass. Основная цель данной кампании заключается в том, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов и предоставить абонентам Klass возможность воспользоваться всеми преимуществами сверхскоростного мобильного интернета.

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, абонентам необходимо всего лишь иметь устройство, поддерживающее сеть LTE, а также 4G SIM карту. Также необходимо выбрать сеть LTE компании Bakcell в настройках используемого устройства.

В рамках данной кампании абоненты тарифа Klass, пользующиеся 3G SIM картой, также получат возможность бесплатно поменять свою 3G SIM карту на 4G SIM карту, посетив один из Центров обслуживания клиентов компании Bakcell. Абоненты, имеющие устройство, поддерживающее сеть LTE и 4G SIM карту, будут автоматически получать двойной объем интернет-трафика в день осуществления ежемесячного платежа. Трафик, полученный в рамках данной кампании может быть использован только в сети 4G, а стандартный трафик, включенный в пакет Klass, может быть использован в любой сети компании Bakcell.