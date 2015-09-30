Bakcell за последний месяц установила более 50 новых базовых станций в стране

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ За последний месяц компания Bakcell с применением самых современных и инновационных технологий установила более 50 новых базовых станций в стране. В настоящее время компания Bakcell насчитывает 2 961 базовых станций 2G, 2 018 станций 3G и 373 станций 4G. В ближайшие шесть месяцев компания планирует увеличить количество базовых станций 4G до 1000.

Как сообщили Report в компании, увеличение количества базовых станций, в свою очередь, способствовало расширению охвата, мощности и качества сети, обеспечивая тем самым еще более высокое качество предоставляемых услуг мобильной связи и интернета.

Кроме того, по результатам ряда независимых контрольных тестов (бенчмаркинг) качества сети, проведенных на территории Азербайджанской Республики в 2015 году, компания Bakcell продолжает удерживать лидерство на рынке в плане качества сети и применения новых технологий. По результатам независимого мониторинга качества сети операторов мобильной связи, проведенного во втором квартале 2015 года, компания Bakcell превзошла своих конкурентов, демонстрируя лучшие результаты по показателям надежности и доступности услуг голосовой связи, наряду с самой высокой скоростью доступа в Интернет в сети LTE и наибольшей стабильностью передачи данных на рынке. Компания обладает самыми высокими показателями по проникновению технологий DC-HSPA и HSPA+, достигая скорости до 42 Мбит/сек в сети 3G.

"Высокие результаты, показанные нами в ходе независимого бенчмаркинга, и рост количества абонентов услуг мобильной связи, которые отказываются от услуг наших конкурентов и присоединяются к нашей сети, являются логическим результатом правильного баланса между высоким качеством и выгодной ценой, предлагаемыми Bakcell. В отличие от операторов, которые предлагают услуги мобильной связи по более высоким ценам, при более низком качестве, мы всегда предлагаем наиболее передовые мобильные услуги с более доступными ценами, а также постоянно инвестируем в развитие и повышение производительности сети с целью обеспечения самого высокого качества сети для наших клиентов", - говорит главный исполнительный директор компании Bakcell Ричард Ширер.

С каждым днем к передовой сети 4G компании Bakcell, которая разработана специально для пользователей смартфонов, присоединяются все больше клиентов, в том числе пользователи услуг роуминга. Компания Bakcell является единственным мобильным оператором, предоставляющим услуги 4G в роуминге как внутри страны, так и за рубежом.