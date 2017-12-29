Bakcell вместе с ASAN Mektub исполнил новогодние пожелания детей

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В преддверии Нового года первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell присоединилась к проекту ASAN Mektub, организованному Общественным объединением "Волонтеры ASAN".

Как сообщает Report, благодаря совместной инициативе министерства образования и Службы ASAN, а также при участии проекта "Друг школьника", в рамках проекта, была организована специальная акция, целью которой было обрадовать детей, выполнив их желания в канун праздника.

На специально организованном мероприятии, прошедшем с участием представителей компании Bakcell и "Волонтеров ASAN", 50 детей получили в подарок портфели и другие школьные принадлежности.

Компания Bakcell уже более 2 лет поддерживает проект ASAN Mektub, осуществляемый под девизом "ASAN любовь – детям", чтобы подарить радость детям из уязвимых и слабозащищенных слоев населения. Этот проект, помогающий воплощать в жизнь чистые мечты и желания детей возрастом до 14 лет, осуществляется посредством страницы www.asanmektub.az. В рамках проекта, написанные детьми письма размещаются на сайте, и их желания выполняются добрыми и небезразличными гражданами. Мобильная связь для проекта также предоставляется компанией Bakcell.