Bakcell в следующем году намерен вдвое увеличить капиталовложение

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Со дня внедрения услуги переноса номера к оператору Bakcell перешло более 40 тыс. абонентов от других мобильных операторов.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам главный исполнительный директор компании Николаи Бекерс: "Примерно 100-200 абонентов в месяц переходят к Bakcell посредством услуги переноса номера. Эта цифра ежемесячно меняется. Только в октябре 2 тыс. абонентов перенесли свои номера на Bakcell".

Н.Бекерс отметил, что Bakcell подготовил инвестиционный план на 2017 год: "Это достаточно амбициозный план, который мы в скором времени представим нашим акционерам. Я не буду называть цифры, но могу сказать, что он вдвое превышает инвестиционный план на этот год. Нашей основной стратегией является предоставление качественных услуг. Поэтому мы намерены вкладываться в усовершенствование сети 4G на Абшероне и пригородах Баку".

"Сейчас число абонентов Bakcell достигает 3,6 млн. Частично их число увеличилось. Средний доход с каждого абонента компании выше, чем у наших конкурентов", - добавил глава компании.