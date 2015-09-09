​Bakcell в два раза увеличил объем интернет пакета

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Абоненты CIN первого оператора мобильной связи в Азербайджане - компании Bakcell могут приобрести ежедневный интернет пакет в двойном объеме, заплатив всего 10 гяпиков в день.

Об этом сообщили Report в пресс-службе организации.

Благодаря новой кампании с 1-го сентября абоненты Bakcell могут пользоваться высокоскоростным интернетом, получая ежедневно 50 Мб трафика вместо 25 Мб.

"Компания Bakcell является лидером на рынке мобильного интернета страны. После введения в эксплуатацию услуг 4G мы наблюдаем продолжительный рост количества абонентов, пользующихся услугами интернета в нашей сети. Мы предлагаем нашим абонентам очень выгодные цены на интернет высокого качества. В рамках данной кампании наши абоненты получат двойной объем интернет трафика по той же цене, что и раньше, что я считаю самым выгодным предложением на рынке", - говорит Мария Тойчева, директор по маркетингу компании Bakcell.

По информации, активация ежедневного интернет пакета очень проста, нужно всего лишь набрать код *189*1#Yes на своем телефоне. После активации абоненты будут пользоваться интернетом бесплатно в течение первых 5 дней. При подключении с баланса будет вычтено единовременно 0.50 AZN в качестве оплаты за подключение. После истечения 5 дней ежедневный интернет пакет будет автоматически обновляться. Каждый день 50 МВ интернет трафика будет начислено на баланс. При ежедневном обновлении интернет пакета с баланса абонентов будет вычитаться 0.10 AZN.