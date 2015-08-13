​Bakcell в ближайший год планирует увеличить количество базовых станций 4G в 4 раза

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи Азербайджана - компания Bakсell продолжает инвестировать в усиление сети и дальнейшее расширение услуг, а также улучшение качества мобильной связи, предоставляемой своим абонентам.

Как сообщили Report в компании, в настоящее время сеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Благодаря примерно 2000 базовым станциям 3G, услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах страны и охватывают 85% населения и 70% территории Азербайджана.

В результате проведенных работ по расширению сети, компания стала лидером среди мобильных операторов Азербайджана по количеству базовых станций 2G, 3G и 4G. Общее количество базовых станций насчитывает 5299.

В настоящее время компания Bakcell предоставляет своим абонентам высококачественные услуги мобильной связи и мобильного интернета с помощью соответственно 2947, 1979 и 373 базовых станций 2G, 3G и 4G. Наряду с этим, компания планирует установку 1000 дополнительных базовых станций 4G до середины 2016 года. Увеличение количества и мощности базовых станций в столице и регионах, а также в отдаленных деревнях и районах страны, обеспечит еще более высокое качество и бесперебойность предоставляемых услуг мобильной связи и Интернета.

Компания Bakcell также является лидером по числу абонентов, пользующихся услугами 4G.