Bakcell создает платежную систему

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ ООО Bakcell запустит платежную систему в апреле следующего года.

Как сообщает Report, об этом на тренинге для журналистов сообщила руководитель отдела услуг с добавленной стоимостью компании Фарах Аллахвердиева.

По ее словам, разговор идет об электронном кошельке, созданном Bakcell: "С его помощью можно оплачивать коммунальные услуги, осуществлять денежные переводы и прочие услуги. С конца следующего года появится возможность оплачивать посредством кошелька проезд в метро и автобусах".

Официальный представитель Bakcell заявил, что в целях внедрения инновации начато сотрудничество с одним из крупнейших банков страны, однако не назвал банк.