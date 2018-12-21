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    Bakcell создает платежную систему

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ ООО Bakcell запустит платежную систему в апреле следующего года.

    Как сообщает Report, об этом на тренинге для журналистов сообщила руководитель отдела услуг с добавленной стоимостью компании Фарах Аллахвердиева.

    По ее словам, разговор идет об электронном кошельке, созданном Bakcell: "С его помощью можно оплачивать коммунальные услуги, осуществлять денежные переводы и прочие услуги. С конца следующего года появится возможность оплачивать посредством кошелька проезд в метро и автобусах".

    Официальный представитель Bakcell заявил, что в целях внедрения инновации начато сотрудничество с одним из крупнейших банков страны, однако не назвал банк.

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