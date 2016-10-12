Bakcell снизил тарифы на международные звонки

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи Азербайджана – компания Bakcell дала старт новой кампании, в рамках которой абоненты, совершающие международные телефонные звонки в любую страну, будут иметь возможность платить в 2 раза меньше за минуту разговора.

Как сообщает Report, по условиям кампании, абоненты Bakcell смогут платить всего 0,16 маната за минуту международных звонков, осуществляемых в выходные, праздничные и нерабочие дни, а также в непиковые часы (с 00:00 по 08:00). Стоимость международных звонков в пиковые часы остается прежней (0,32 маната за минуту разговора).

"Благодаря новому тарифному плану, компания Bakcell предлагает очень доступный и позитивный опыт использования международной связи", - заявили в компании.

"Новое предложение компании Bakcell, предоставляет клиентам компании еще более удобную возможность оставаться на связи со своими друзьями и близкими, проживающими в различных частях мира. Мы надеемся, что снижение тарифа станет еще одной предпосылкой к тому, что люди станут часто и свободно звонить за рубеж и общаться, сколько они пожелают, независимо от страны назначения", - сказал директор по маркетингу и продажам компании Bakcell Феджа Хаджич.