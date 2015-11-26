​Bakcell расширяет бесплатную сеть Wi-Fi

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Компания Bakcell предлагает своим абонентам бесплатный доступ к сети Wi-Fi в более чем 200 точках города Баку и Абшеронского полуострова.

Как сообщили Report в Bakcell, с момента запуска услуги, высококачественным Wi-Fi интернетом компании Bakcell воспользовались более 50 тыс. абонентов, а также множество зарубежных гостей, посетивших нашу страну и пользующихся сетью Bakcell в роуминге. Сеть компании Bakcell продолжает расти, охватывая все больше и больше культурных, исторических, образовательных, развлекательных и других популярных мест по всей территории Азербайджана.

“Наша цель - сделать мобильный интернет Bakcell доступным повсеместно. Всего 2 года назад мы впервые предоставили абонентам возможность пользоваться точками доступа Wi-Fi, установленными в различных местах города, и уже сегодня, компания Bakcell обеспечивает самое обширное покрытие зон Wi-Fi в Азербайджане. Мобильный интернет с каждым днем, все больше обгоняет стационарный по популярности, и эта тенденция будет продолжаться. Компания Bakcell использует новейшие технологии, чтобы обеспечить самую лучшую, быструю и обширную на сегодняшний день зону охвата Wi-Fi в городе Баку и на Апшеронском полуострове", - сказал главный исполнительный директор компании Bakcell Ричард Ширер.

Bakcell продолжает инвестировать в свою сеть, с целью предоставить абонентам наилучшее качество работы сети, расширяя покрытие своих сетей 3G и 4G и увеличивая количество зон Wi-Fi в различных точках города.

Абоненты имеют возможность бесплатно пользоваться высокоскоростным Интернетом через точки доступа Wi-Fi Bakcell, установленных в таких популярных местах, как Национальный парк, Аэропорт им. Г.Алиева, Медицинский университет, Губернаторский сад, Парк академии наук, Площадь фонтанов, парк Сахил, парк Гусейн Джавида, парк Рихарда Зорге, Молоканский сад, Зимний сад и др. С прошлого лета бесплатная Wi-Fi-услуга от Bakcell стала также доступна в автомобилях службы заказа такси 189, а также 10 автобусных остановках и на автобусах городского маршрута № 77.