О нас

Bakcell расширит сеть своих сервисных центров в Карабахском регионе

Bakcell расширит сеть своих сервисных центров в Карабахском регионе Компания Bakcell, постоянно развивающаяся в сфере инновационных технологий и представляющая новшества своим абонентам, объявила о своих планах стратегического расширения в Карабахском регионе страны.
ИКТ
6 февраля 2024 г. 22:56
Bakcell расширит сеть своих сервисных центров в Карабахском регионе

Компания Bakcell, постоянно развивающаяся в сфере инновационных технологий и представляющая новшества своим абонентам, объявила о своих планах стратегического расширения в Карабахском регионе страны.

Как передает Report, согласно информации, предоставленной компанией, Bakcell планирует увеличить количество сервисных центров до 10, продолжая усиленную деятельность в регионе.

"Основной целью этого расширения является дальнейшее укрепление связей с нашими гражданами, проживающими в регионе, обеспечение их новейшими инновационными технологиями", - заявили в компании.

Напомним, что в прошлом году компания Bakcell предоставила своим абонентам в Карабахском регионе услугу VoLTE, представляющую собой самую современную голосовую технологию, а также самую быструю в стране сеть мобильного интернета. Кроме того, количество базовых станций в регионе возросло до более чем 120.

Bakcell усилит свою широкомасштабную деятельность по созданию необходимой инфраструктуры в регионе и внедрению передовых технологий в этот регион.

Реализуемые проекты являются частью планов NEQSOL Holding по инвестированию до 200 миллионов манатов в бизнес проекты в Карабахском регионе Азербайджана.

Bakcell входит в состав NEQSOL Holding.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakcell Qarabağda xidmət mərkəzlərinin sayını artıracaq

Экслюзивные новости

Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi