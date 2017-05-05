Bakcell расширил сеть в Джоджуг Марджанлы

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, присоединившись к мероприятиям по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джабраилского района, приступила к работам по оптимизации мобильной сети на территории села.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

На первоначальном этапе работ по оптимизации на данной территории была установлена новая базовая станция, которая обеспечила беспрерывной мобильной связью людей, принимающих участие в работах по восстановлению Джоджуг Марджанлы. Также с целью предоставления услуг высокоскоростного мобильного интернета, компания Bakcell успешно провела работы по оптимизации сети 3G.

“Нашей целью является обеспечение абонентов Bakcell, проживающих в каждом регионе Азербайджана, высококачественными и выгодными услугами мобильной связи. Принимая во внимание особую потребность жителей прифронтовых районов в мобильной связи высокого качества, компания Bakcell держит качество сети в таких регионах под особым и постоянным контролем. Одновременно с этим, мы планируем предоставить гражданам, переселяющимся в Джоджуг Марджанлы, услуги мобильной связи самого высокого качества на особых льготных условиях”, - говорит главный исполнительный директор Bakcell Николай Бекерс.

Отметим, что cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).