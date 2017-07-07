Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Компания Bakcell проводит обучающие семинары для участников программы Applab, направленные на обеспечение их устойчивого развития. Участники 7 проектов, разрабатывающихся в инкубационном центре компании, смогут повысить свою квалификацию, посетив тренинги по 6 темам.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, сюда входят мастер-класс по питчингу, интенсивный курс по концепции тренда, интенсивный курс ознакомления с "блок-чейнами", интенсивный курс по развитию связей с инвесторами, курс по поддержанию продуктивной команды, интенсивный курс по развитию стратегии и коммерциализации.

Каждый обучающий семинар состоит из теоретической части и ситуационного исследования. В целом, программа включает в себя 28 часов обучения.

Данные тренинги организованы совместно с "Тренинг-центром CAC", являющимся одним из ведущих центров страны по предоставлению таких услуг, как тренинги, аттестация и консалтинг.

Программа AppLab это ускоренная модель осуществления проектов, созданная для оказания поддержки выбранным для участия разработчикам, в воплощении в жизнь их идей, мобильных приложений и технологий, от начальной стадии до стадии готового продукта на региональном уровне. В рамках этой программы молодые разработчики могут пользоваться всеми преимуществами офиса AppLab, расположенного на третьем этаже на улице У.Гаджибекова, 48 (рядом с парком Сахиль), оснащенного столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также пользоваться самым передовым оборудованием для тестирования своих продуктов. Специальная команда специалистов, состоящая из представителей компаний Bakcell и Qualcomm, а также других партнеров AppLab, предоставляет молодым разработчикам свои советы по разработке и внедрению пилотных версий новых продуктов, отвечающих широкому спектру требований местного и международного рынка.