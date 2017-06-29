Bakcell провела соревнования по случаю Дня Вооруженных сил

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell провела соревнования по стрельбе среди журналистов по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В соревнованиях в Бакинском стрелковом центре приняли участие более 40 журналистов, представляющих различные медиаресурсы страны. Перед началом соревнований журналисты познакомились с главным тренером сборной команды Азербайджана по стрельбе Рагимом Джавадлы, который провел для них соответствующий инструктаж. После этого, журналисты были поделены на 2 группы, в соответствии с их предпочтениями, и приняли участие в соревновании по стендовой и пулевой стрельбе.

Результаты соревнований представлены в таблице ниже:

Тип соревнований Результат Имя участника Организация Стендовая стрельба 1 место Валех Дадашов Информационное агентство Report Стендовая стрельба 2 место Гусейн Велиев Информационное агентство Trend Стендовая стрельба 3 место Фамил Фархадоглу Независимый журналист Пулевая стрельба 1 место Сабухи Гафаров www.afn.az Пулевая стрельба 2 место Джейхун Расимоглу Информационное агентство Səs Пулевая стрельба 3 место Турал Тагиев Газета Palitra

Благодаря более чем 5300 базовым станциям cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.