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    Bakcell провела соревнования по случаю Дня Вооруженных сил

    В соревнованиях в Бакинском стрелковом центре приняли участие более 40 журналистов

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell провела соревнования по стрельбе среди журналистов по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

    В соревнованиях в Бакинском стрелковом центре приняли участие более 40 журналистов, представляющих различные медиаресурсы страны. Перед началом соревнований журналисты познакомились с главным тренером сборной команды Азербайджана по стрельбе Рагимом Джавадлы, который провел для них соответствующий инструктаж. После этого, журналисты были поделены на 2 группы, в соответствии с их предпочтениями, и приняли участие в соревновании по стендовой и пулевой стрельбе.

    Результаты соревнований представлены в таблице ниже:

    Тип соревнованийРезультатИмя участника Организация
    Стендовая стрельба 1 местоВалех Дадашов Информационное агентство Report
    Стендовая стрельба2 местоГусейн Велиев Информационное агентство Trend
    Стендовая стрельба3 местоФамил Фархадоглу Независимый журналист
    Пулевая стрельба1 местоСабухи Гафаров www.afn.az
    Пулевая стрельба2 местоДжейхун Расимоглу Информационное агентство Səs
    Пулевая стрельба3 местоТурал Тагиев Газета Palitra

    Благодаря более чем 5300 базовым станциям cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.

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