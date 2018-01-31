Bakcell провел тренинг для девелоперов на тему "Блокчейн и новые возможности"

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell продолжает проведение тренингов, направленных на профессиональное развитие участников программы AppLab.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Очередной тренинг, проведенный для молодых девелоперов, был посвящен технологии блокчейн, являющейся одной из самых обсуждаемых тем современности. В ходе тренинг-сессии основатели различных İT-проектов, участвующих в программе AppLab, поделились своим видением того, как технология блокчейн может быть применена в местных продуктах и услугах, какие проекты могут быть разработаны и какие проблемы могут быть решены посредством данной технологии.

"Я думаю это совершенно новое поколение интернета, предоставляющее широкие возможности для каждого человека, бизнеса и всего общества в целом. Технология блокчей также способна помочь нам в обеспечении безопасности и защиты личных данных", - говорит основатель проекта Blutu Ахмед Халафбейли.

"Блокчейн – это основополагающая технология, обладающая потенциалом для заложения основ новых мировых экономических и социальных систем", - отмечает Орхан Бабаев, менеджер по развитию приложений компании Bakcell.

Блокчейн - это выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Данная технология является научным достижением, способным оказать влияние не только на такие сферы, как финансы и информационные технологии, но и многие другие области.

Программа AppLab - это ускоренная модель осуществления проектов, созданная для оказания поддержки выбранным для участия разработчикам, в воплощении в жизнь их идей, мобильных приложений и технологий. В рамках проекта разработчики имеют возможность работать над своими идеями в центре AppLab, оснащенном столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов.

Специальная команда экспертов, состоящая из представителей компаний Bakcell и других партнеров AppLab, предоставляет молодым разработчикам свои советы, чтобы помочь превратить их идеи в продукты или услуги, способные конкурировать как на местном, так и на международном рынке.