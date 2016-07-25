Bakcell представляет новый тарифный пакет

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Компания Bakcell - первый оператор мобильной связи в Азербайджане, предлагает тарифный пакет "Klass M".

Как сообщили Report в компании, тариф "Klass M" предоставляет абонентам возможность получить 50 минут разговора, 100 МБ интернет-трафика и бесплатный доступ в "WhatsApp" всего за 2 AZN в неделю. Для того чтобы подключиться к этому тарифному пакету, нужно набрать*202# YES.

"Абоненты, подключающиеся к тарифу Klass M, получают целый ряд уникальных возможностей. Клиенты имеют разные потребности в различных услугах мобильной связи. Учитывая специфику их потребностей в услугах мобильного интернета, SMS и голосовой связи, мы предлагаем различные тарифные пакеты Klass для различных групп абонентов", - сообщил директор по маркетингу и продажам компании Bakcell Феджа Хаджич.

Отметим, что в настоящее время абоненты Klass имеют возможность общаться бесплатно с помощью мобильного приложения "WhatsApp".