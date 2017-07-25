Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, представляет новые постоплатные тарифы Klass, работающие по принципу "все включено".
Как сообщает Report со ссылкой на Bakcell, наряду с большим количеством минут, СМС, интернет-трафика и возможности бесплатного использования приложения WhatsApp, данные тарифы предоставляют свободу в оплате ежемесячной абонентской платы, кредитный лимит для беспрерывного общения, минуты для международных звонков и звонков в роуминге, а также 1000 МБ интернет-трафика для использования за рубежом. К новым тарифам могут бесплатно подключиться все абоненты тарифов CIN, Klass и Business (за исключением корпоративных абонентов).
Информация о новых тарифах представлена в таблице ниже:
|Постоплатный KLASS XL
|Постоплатный KLASS XXL
|Постоплатный KLASS 3XL
|Ежемесячно для использования внутри страны: 250 минут 1000 МБ
БЕСПЛАТНЫЙ WhatsApp (текст)
|Ежемесячно для использования внутри страны: 750 минут 750 SMS
2000 МБ
БЕСПЛАТНЫЙ WhatsApp (текст + звонки)
|Ежемесячно для использования внутри страны: 3000 минут 3000 SMS
10 ГБ
БЕСПЛАТНЫЙ И БЕЗЛИМИТНЫЙ WhatsApp
100 минут для международных звонков
Для роуминга:
100 минут для входящих звонков
1000 MБ интернет-трафика
|Для подключения: *810#YES Ежемесячная абонентская плата - 10 AZN
|Для подключения *825#YES Ежемесячная абонентская плата - 25 AZN
|Для подключения *850#YES Ежемесячная абонентская плата - 50 AZN
Срок действия минут/СМС/интернет-трафика, предоставляемых в виде пакетов в рамках тарифов Klass, составляет 1 месяц.
После окончания бесплатных минут, СМС и интернет-трафика, предоставленных в рамках тарифа, стоимость услуг будет вычитаться в соответствии с нижеприведенной таблицей (все цены включают НДС):
|Klass XL
|Klass XXL
|Klass 3XL
|AZN
|AZN
|AZN
|Звонки внутри страны – 1 мин.
|0.06
|0.04
|0.04
|Международные звонки – 1 мин.
|0.32
|0.32
|0.32
|SMS (внутри страны)
|0.03
|0.03
|0.03
|SMS (международные)
|0.10
|0.10
|0.10
|MMS
|0.05
|0.05
|0.05
|Интернет (после окончания пакета предоставленного в рамках тарифа, скорость будет составлять 64 kbs)
|0
|0
|0
|Интервал тарификации для звонков внутри страны
|10 секунд
|10 секунд
|10 секунд
|Интервал тарификации для международных звонков
|30 секунд
|30 секунд
|30 секунд
|Интервал тарификации для звонков в роуминге
|1 минута
|1 минута
|1 минута
|Интервал тарификации для Интернета
|40 КВ
|40 КВ
|40 КВ
Нужно отметить, что в случае если предоставленный интернет-трафик будет использован до истечения срока подписки, скорость Интернета будет снижена до 64 кбит/с, и чтобы продолжать использовать Интернет на высокой скорости, абонентам нужно будет приобрести один из интернет-пакетов Bakcell Sur@.
Aynur ƏliyevaАвтор новости
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