Bakcell представил портфель корпоративных продуктов после ребрендинга

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell осуществила ребрендинг линейки корпоративных продуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, одной из основных задач Bakcell является улучшение и усовершенствование продуктов и услуг для корпоративного сегмента, поэтому компания непрерывно работает не только над предоставлением мобильных услуг, но и над созданием инновационных решений для бизнеса. Наряду с остальными нововведениями, линейка корпоративных продуктов Bakcell, ранее именуемая Gold, получила новое название - Bakcell Business.

"Будучи одним из крупнейших инвесторов ненефтяного сектора Азербайджана, компания Bakcell непрерывно отслеживает показатели и ситуацию на рынке страны. Это помогает нам быть более гибкими и в еще большей мере отвечать телекоммуникационным потребностям местных компаний, вне зависимости от их размера и сферы деятельности. Принимая во внимание общее состояние деловой среды Азербайджана, и в особенности потенциал малого и среднего бизнеса, мы создаем конкурентоспособные и инновационные решения, способные оказать как никогда значительную поддержку данному сектору экономики. Мы хотим, чтобы каждый наш клиент увидел до какой степени для нас важны их нужды, и что мы всегда готовы поддержать их бизнес", - сказал главный исполнительный директор компании Bakcell Николаи Беккерс.

Отметим, что в рамках ребрендинга, был запущен новый интернет-сайт, полностью посвященный линейке корпоративных продуктов Bakcell Business. Сегодня более 1.7 млн. абонентов пользуются преимуществами корпоративных тарифов Bakcell, специально созданных для обеспечения нужд и требований более чем 1800 организаций, осуществляющих свою деятельность в самых различных секторах экономики страны.