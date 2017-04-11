Bakcell представил новый тариф

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell представила новый более выгодный тариф - YeniDoğma.

Как сообщили Report в компании, пользователи данного тарифа будут говорить бесплатно после 3-ей минуты разговора внутри сети.

Минута разговора в течение первых 3-х минут составляет 4 гяпиков. Минута разговора вне сети в новом тарифе также составляет 4 гяпиков.

Чтобы воспользоваться этим выгодным предложением абонентам достаточно набрать *138#5#YES или приобрести новый номер с тарифом YeniDoğma. Все абоненты CIN и Klass могут мигрировать свои номера в данный тариф.

Отметим, что бесплатные звонки внутри сети предоставляются с 4-ой минуты до 30-ой минуты разговора, после чего начинается новый цикл и для получения очередных бесплатных минут абоненту нужно заплатить за следующие 3 минуты звонка. Цены данного тарифа применимы для звонков за пределами города Баку, Сумгаит и Абшеронского полуострова.