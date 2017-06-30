Bakcell представил новые интернет-пакеты для пользователей YouTube

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell представила новые эксклюзивные интернет-пакеты YouTube, созданные с учетом популярности одной из самых широко распространенных видео платформ современности.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, благодаря этому новому продукту абоненты Bakcell смогут экономить не только интернет-трафик, но и средства на балансе своего номера, просматривая видео на YouTube.

Абонентам предлагается два интернет-пакета YouTube с разным объемом трафика:

Пакет Объем трафика Код активации Цена YouTube 1 2 GB *530*2000#YES 2 AZN YouTube 2 5 GB *530*5000#YES 4 AZN

Срок использования одного пакета составляет 7 дней. По истечении этого периода стоимость использования мобильного интернета будет вычитаться со средств на балансе номера, в соответствии с используемым тарифом, или с трафика, имеющегося на балансе другого, ранее приобретенного интернет-пакета.

Отметим, что абоненты имеют возможность использовать интернет-пакеты YouTube параллельно с другими доступными интернет-пакетами. В таком случае, трафик, используемый при просмотре видео на YouTube, не будет вычитываться с обычного пакета.

Еще одним преимуществом этого нового продукта является возможность делиться трафиком для просмотра YouTube с другими устройствами посредством функции Wi-Fi Hotspot.

Более того, абоненты, использующие этот интернет-пакет, смогут также пользоваться бесплатной услугой Wi-Fi от Bakcell. Эта услуга доступна абонентам во многих местах, таких как рестораны, гостиницы, кафе, парки и даже такси (служба такси 189). Более подробную информацию о бесплатной услуге Wi-Fi от Bakcell можно получить на официальной веб-странице: https://www.bakcell.com/ru/bakcell-wi-fi

Bakсell предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.