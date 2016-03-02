​Bakcell предоставляет абонентам бесплатный доступ в Facebook

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Компания Bakcell впервые в Азербайджане дарит своим абонентам уникальный подарок накануне праздника Новруз.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, с 1 по 31 марта 2016 года каждый новый абонент, присоединяющийся к сети Bakcell, будет иметь бесплатный доступ к приложению Facebook в течение 6 месяцев. Для этого им необходимо всего лишь приобрести предоплаченную (prepaid) SIM-карту Bakcell и подключиться к кампании, набрав код *515*1#YES. Новая кампания является великолепной возможностью экономить средства, используя интернет.

Текущие абоненты Bakcell, использующие любой из тарифов CIN или Klass, также могут подключиться к данной кампании. Для этого им нужно всего лишь набрать код подписки *515*1#YES. В этом случае с баланса номера будет вычтена разовая плата размером в 0,99 манат. Бесплатный доступ к Facebook предоставляется ежемесячно в течение 6 месяцев при условии, что каждый месяц баланс номера будет пополнен на 3 AZN.

Бесплатный доступ к Facebook действителен при всех видах использования приложений Facebook и Facebook Messenger (включая обмен сообщениями, фотографиями и файлами с помощью приложения FB Messenger). Перенаправление через приложение Facebook на другие веб-сайты, а также голосовые и видео звонки посредством Facebook Messenger будут тарифицироваться в обычном порядке.