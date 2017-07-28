Bakcell предоставил специальный бесплатный тариф для жителей Джоджуг Марджанлы

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Компания Bakcell представила специальный тариф для первых жителей, переселенных в село Джоджук Марджанлы Джабраилского района. Об этом сообщили Report в компании.

На прошлой неделе представители Bakcell посетили село и предоставили каждому жителю Джоджуг Марджанлы, достигшему 18-летия, номер Bakcell со специальным тарифом. Обладатели таких номеров, смогут говорить друг с другом бесплатно в течение целого года. Более того, звонки на другие номера Bakcell будут бесплатными, начиная с третьей минуты разговора.

Компания Bakcell также предоставила свои подарки жителю села Джоджуг Марджанлы Октаю Хазиеву, который недавно был награжден орденом "Труд" первой степени президента Азербайджана.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).