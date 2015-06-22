​Bakcell предоставил абонентам возможность ограничить рекламные SMS-рассылки

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане компания Bakcell запустила новую платформу, которая дает возможность своим абонентам управлять SMS-рассылками от рекламодателей.

Как сообщили Report в Bakcell, новая услуга поможет клиентам контролировать получение нежелательных коммерческих объявлений. Теперь абоненты смогут создать свой личный "белый список" с именами предпочитаемых магазинов, компаний, банков или каких-либо других отправителей, и получать только интересующие их рекламные сообщения.

Отправив текстовое сообщение с текстом STOP на короткий номер 5595, абоненты смогут ограничить поступление рекламных SMS-сообщений, отправляемых третьими сторонами. Однако, при желании получать SMS-сообщения из надежных по их мнению источников, абонентам будет необходимо снова отправить название определенного магазина, банка и т.д. на короткий номер 5595.

Директор по маркетингу компании Bakcell Мария Тойчева отмечает, что большинство жалоб по SMS-рассылкам связано с рекламными сообщениями: "Обычно клиенты предоставляют свои телефонные номера при покупке продуктов в магазинах или пользовании услугами банков и других учреждений. Стараясь угодить желаниям наших клиентов, мы запустили новую платформу, которая поможет им фильтровать нежелательные текстовые сообщения. Одной из замечательных особенностей новой системы является то, что она предоставляет клиентам возможность выбирать те SMS-сообщения, которые они хотели бы получать"