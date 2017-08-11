Bakcell предлагает специальные скидки для абонентов Ulduzum от Qatar Airways

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В рамках соглашения между Qatar Airways и компанией Bakcell пользователям Bakcell Ulduzum будет предложена специальная скидка от авиакомпании.

Как сообщает Report со ссылкой на Bakcell, приобретая авиабилеты на сайте www.qatarairways.com, пользователи Ulduzum смогут получить 10%-ную скидку. Чтобы воспользоваться данной возможностью, абонентам Bakcell будет нужно отправить СМС с текстом QA на короткий номер 5555 перед покупкой билета. Затем необходимо ввести код, полученный по СМС, в специальное окно под названием Promo Code на странице https://www.qatarairways.com/en-az/offers/cug/ulduzum.html.

Отметим, что скидка в 10% распространяется только на базовую стоимость билета.

Данная кампания будет проводиться в период с 07.08.2017 года по 07.11.2017 года, и билеты, приобретенные в течение этого срока, будут действительны в период с 07.08.2017 года по 31.12.2017 года. В случае проведения внутренних скидочных кампаний со стороны Qatar Airways абоненты Ulduzum смогут получить скидку в 5%, в дополнение к уже предлагаемой скидке.

Программа лояльности Ulduzum, которая насчитывает свыше 2,5 млн абонентов и более чем 200 партнеров, на сегодняшний день является одной из самых успешных программ, предоставляющих лучшие потребительские услуги не только в Азербайджане, но и странах Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии и Северной Африки. Помимо этого, программа предоставляет абонентам широкий спектр услуг и скидок и повышает уровень лояльности, как своих абонентов, так и клиентов компаний-партнеров программы Ulduzum.

Мобильное приложение Bakcell Ulduzum, созданное с целью облегчить использование программы Ulduzum, можно загрузить на мобильные устройства как на базе операционной системы iOS, так и Android по следующей ссылке: www.ulduzum.az.