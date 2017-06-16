Bakcell предлагает новый безлимитный интернет-пакет

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Компания Bakcell представляет инновационный интернет-пакет "Мой час", специально предназначенный для абонентов, использующих услуги высокоскоростного мобильного интернета.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, с помощью этого нового продукта, абоненты получат возможность выбрать 60-минутный отрезок дня, во время которого они смогут пользоваться безлимитным интернетом, заплатив всего лишь 50 гяпиков.

Данный пакет можно использовать только один раз в день, в период с 01:00 до 19:00. Для активации пакета нужно набрать код *570*50#YES.

Согласно "политике честного использования", пакетом нельзя будет пользоваться, подключившись с других устройств посредством Wi-Fi Hotspot. После окончания срока действия пакета, абонент сможет использовать другие активные интернет-пакеты, имеющиеся на балансе, а также использовать интернет-трафик в соответствии с используемым тарифом.