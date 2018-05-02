Bakcell предлагает двойной интернет в честь столетия Азербайджанской Демократической Республики

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell объявила о начале специальной кампании по случаю отмечающегося на государственном уровне столетия со дня образования Азербайджанской Демократической Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Являясь одной из самых крупных национальных компаний, Bakcell высоко ценит как граждан Азербайджана, так и историю и традиции нашей страны. Одновременно с этим, будучи инновационным оператором, хорошо понимающим нужды и пожелания современных пользователей мобильной связи, Bakcell предлагает самые инновационные и качественные телекоммуникационные услуги по выгодным ценам.

Чтобы отметить столетие со дня образования Азербайджанской Демократической Республики вместе со своими абонентами, Bakcell предлагает абонентам CIN и Klass на 100% больше интернета, без какой-либо дополнительной платы, в рамках кампании, которая пройдет с 1 по 31 мая 2018 года.

Так, по условиям специальной кампании, каждый абонент, кто приобретет интернет-пакет в размере 1Гб и больше в течение всего мая, получит такой же объем трафика в подарок. Двойной интернет-трафик можно будет использовать в течение одного месяца. Благодаря этой беспрецедентной кампании абоненты Bakcell смогут получить до 20 гигабайт бесплатного интернета в подарок.

Чтобы воспользоваться предложением абоненты должны будут приобрести один из участвующих в кампании интернет-пакетов (1GB, 1.5GB, 3GB, 5GB, 10GB или 20GB).

Отметим, что после истечения срока использования и при наличии достаточных средств на балансе номера, все интернет-пакеты обновляются автоматически. По окончании трафика в рамках используемого пакета будет активирована услуга "высокая скорость".

Более подробную информацию о кампании можно получить на странице https://www.bakcell.com/ru/double_internet_as_a_10...

Чтобы удовлетворить растущие потребности абонентов в услугах мобильного интернета, компания Bakcell предлагает инновационные и выгодные решения для современных пользователей смартфонов. Благодаря инвестициям в высококачественную сеть 4G, абоненты Bakcell имеют возможность пользоваться всеми преимуществами технологии LTE и самой лучшей мобильной сети в стране. Ультрасовременная технология LTE Advanced, применяемая компанией Bakcell, способна обеспечивать скорость, достигающую 225 Мбит/с.

Bakcell продолжит радовать своих абонентов инновационными услугами, созданными на основе самых последних технологий, а также выгодными кампаниями, высоким качеством и большим охватом сети.