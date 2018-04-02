Bakcell поддерживает проведение международного детского турнира по шахматам

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell поддержала проведение 17-го международного детского шахматного турнира, который проходит в Баку в период с 1 по 6 апреля 2018 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу компании.

Этот уже ставший традиционным турнир организуется шахматным клубом "Гянджлик" совместно с посольством Франции в Азербайджане при организационной поддержке Шахматной Федерации Азербайджана. В соревнованиях, которые проводятся по Швейцарской системе, принимают участие более 50 юных шахматистов из Азербайджана, Франции, Великобритании, Грузии, России, Турции, Сербии и Казахстана. Юных участников турнира как всегда ждут интересные подарки от компании Bakcell.

Bakcell уже многие годы поддерживает проведение международных детских турниров по шахматам в нашей стране. В рамках своей программы корпоративной социальной ответственности Bakcell Stars мобильный оператор оказывает поддержку развитию молодёжи и спорта в Азербайджане, а также осуществляет масштабные проекты, направленные на оказание помощи детям со специальными нуждами.