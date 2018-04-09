Bakcell поддерживает инновации и развитие посредством КСО

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell поддерживает развитие и внедрение инноваций в стране, посредством своей программы Корпоративной социальной ответственности и других проектов.

Темой очередной радиопередачи из цикла "Глобальные цели", выпускаемой ASAN Radio и представительством ООН в Азербайджане при поддержке Bakcell, станет роль частного сектора в достижении целей в области устойчивого развития.

Гостями прямого эфира на этой неделе станут руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell Сухейла Джафарова, аналитик программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Лейла Фатхи, а также менеджер по коммуникациям компании Coca-Cola на Кавказе и в Средней Азии Эльшад Фарзалиев. Эксперты обсудят особую роль частного сектора, промышленности, инноваций и инфраструктуры в достижении целей в области устойчивого развития.

"Компания Bakcell вносит значительный вклад в развитие различных секторов экономики и сфер жизни нашей страны посредством своих проектов корпоративной социальной ответственности и других программ. Некоторые из осуществляемых нами проектов полностью отвечают Целям устойчивого развития, особенно в таких аспектах, как обеспечение равенства, развитие образования, поддержка экономического развития, внедрение инноваций и др. Мы уверены, что частный сектор играет важную роль в достижении целей в области устойчивого развития, а также в решении других проблем в нашей стране. К примеру, будучи телекоммуникационным оператором, Bakcell хорошо понимает свою ответственность и роль в улучшении благосостояния людей, поддерживая инновационные технологии и идеи", - говорит руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell Сухейла Джафарова.

Радиопередача будет транслироваться на радиостанции ASAN Radio в 18:20 9 апреля 2018 года. Повтор передачи можно будет прослушать 10 апреля (в 11:05) и 13 апреля (в 14:05) на ASAN Radio.

Основной целью радиопередачи является повышение уровня осведомлённости общества о "Целях в области устойчивого развития", а также информирование общественности о проектах, осуществляемых для достижения планов на период до 2030 года, а также об ответственности, возлагаемой на различные структуры и граждан в связи с обеспечением устойчивого развития.

Отметим, что в сентябре 2015 года мировые лидеры согласовали 17 Целей в области устойчивого развития. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года подразумевает объединение усилий, направленных на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством и решение проблем, связанных с изменением климата, и обеспечения того, чтобы никто не был забыт.

В рамках вышеуказанного партнерства при поддержке компании Bakcell в апреле 2018 года на ASAN Radio (100 FM) будут выпущены в эфир 5 радиопередач.

Являясь одним из крупнейших инвесторов ненефтяного сектора Азербайджана, компания Bakcell вносит посильный вклад в устойчивое развитие страны при помощи своей программы корпоративной социальной ответственности, а также различных социально-направленных и инновационных проектов. Оказание поддержки в создании радиопередачи "Глобальные цели", посвященной "Целям в области устойчивого развития", является частью деятельности компании в этом направлении.