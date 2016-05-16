Bakcell планирует реализацию инновационных проектов совместно с Caspian Telecom

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "Сотрудничество между двумя ведущими телекоммуникационными компаниями не станет ограничиваться отношениями "корпоративный клиент – оператор", так как в будущем мы планируем начать работу над новыми интересными и инновационными проектами".

Как передает Report со ссылкой на Bakcell, об этом заявила заместитель директора ООО Caspian Telecom Махизар Тагиева.

"Компания Caspian Telecom начала сотрудничать с Bakcell в 2009 году. На протяжении уже многих лет Bakcell показывает самый высокий уровень обслуживания корпоративных клиентов, а также демонстрирует по отношению к нам индивидуальный подход и гибкую ценовую политику. Таким образом, будучи корпоративным клиентом Bakcell, мы с радостью рекомендуем услуги этого оператора другим компаниям", - отмечает М.Тагиева.

"Мы очень рады сотрудничеству с таким клиентом как Caspian Telecom. Помимо того, что они являются нашим корпоративным клиентом, их профессиональное отношение и готовность поддержать инновационные проекты создают дополнительную возможность для обеспечения потребителей самыми современными технологиями и уникальными предложениями, которые сделают их жизнь гораздо проще. Наши компании ставят перед собой одну и ту же цель – предоставить нашим клиентам еще более выгодное соотношение цены и качества. Мы сделаем все возможное для достижения таких же результатов с каждым нашим корпоративным клиентом", - говорит директор по маркетингу и продажам компании Bakcell Феджа Хаджич.

Отметим, что ООО Caspian Telecom (торговая марка Aile TV) предоставляет широкий спектр услуг для частного, государственного и банковского сектора, а также различные услуги в сфере информационных и коммуникационных технологий на основе волоконно-оптических технологий на протяжении многих лет. В выборе оператора мобильной сети компания Caspian Telecom отдает предпочтение компании Bakcell, получая при этом доступ к новейшим технологиям, превосходному охвату сети, качественному обслуживанию и гибкой ценовой политике.