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    Bakcell объявила о новой кампании

    Абоненты Bakcell получат 5 минут разговора в качестве бонуса

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Компания "Bakcell" и владелец платежных терминалов MilliÖN – компания "Komtec", объявляют о начале кампании "Бонусные минуты". 

    Как сообщили Report в компании, новая кампания повысит уровень удовлетворенности клиентов, предоставляя им наилучшее соотношение цены и качества.

    В рамках кампании, предоплаченные (prepaid) абоненты Bakcell, пополнившие баланс своего номера посредством платежных терминалов MilliÖN на минимальную сумму в 5 манатов, получат 5 минут разговора в качестве бонуса.

    Бонусные минуты будут автоматически добавлены на баланс номера после осуществления платежа посредством платежного терминала.

    Бонусные минуты могут быть использованы только для звонков внутри сети и будут действительны на протяжении 3-х дней после их поступления на баланс номера.

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