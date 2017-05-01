Bakcell объявила имена победителей очередного конкурса для участия в программе Applab

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell объявила о результатах набора для участия в программы ускорения Applab. В этот раз за право принять участие в проекте Applab боролись самые креативные и инновационные разработчики мобильных приложений и аппаратных средств, дизайнеры 3D печати, специалисты по разработке программного обеспечения и игр на базе HTC Virtual reality, а также платформ электронной торговли и другие специалисты в сфере информационных технологий.

Как сообщает Report со ссылкой на Bakcell, между компанией в центре Applab состоялось подписание контрактов между Bakcell и командами-финалистами прошедшими финальный отбор.В соответствии с контрактами, разработчики в течение 6 месяцев будут работать над осуществлением своих проектов.

"Компания Bakcell постоянно находится в поиске стартапов, разработчиков и других заинтересованных команд, ищущих признания своих талантов, а также новые источники финансирования. Благодаря данной программе, уже который год, разработчики мобильных приложений и аппаратных средств имеют возможность представить свои идеи и получить необходимую поддержку от Bakcell. Одна из основных миссий нашей компании, это отбор и поддержка стартапов, а также помощи в их дальнейшем продвижении, и мы верим, что новые проекты будут успешны и дадут положительные результаты”, - говорит главный исполнительный директор компании Bakcell Николай Беккерс.

Отметим, что в этом году компания Bakcell внесла некоторые изменения в процедуры программы, увеличив срок акселерации проектов-участников с 3 до 6 месяцев, в зависимости от проекта, что поможет командам еще больше сфокусироваться на разработке и воплощении своих идей.

Отборочная комиссия Applab, состоящая из экспертов в сфере информационных технологий и электронной торговли рассмотрели и оценили 20 проектов, присланных для участия в конкурсе до 14 апреля 2017 года. Из этих 20 проектов были отобраны 7, набравшие 20 и более очков (из 25 возможных). Победителями стали такие проекты как Mango, Blutu, Garden, Buket.al, MoodMusic, ARZoom и CineManiac. Одними из самых важных критериев в ходе процесса отбора были рыночные перспективы команды, инновационный потенциал идеи/продукта, реалистичность подхода, а также степень понятности бизнес-модели и презентации.