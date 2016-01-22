​Bakcell: Мы не планируем сокращение сотрудников

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "Первый оператор мобильной связи Азербайджана - компания Bakcell внимательно отслеживает ситуацию в стране после девальвации национальной валюты и на данный момент пересматривает стратегию компании на текущий год".

Об этом сообщили в компании Bakcell в ответ на запрос Report.

"На сегодняшний день мы наблюдаем сокращение потребления в сфере телекоммуникационных услуг в Азербайджане. В случае продолжения этой тенденции Bakcell примет соответствующие меры. Однако в нынешней ситуации, в отличие от других мобильных операторов, мы не планируем массовое сокращение сотрудников", - сообщили в компании.

Отметим, что 21 января президент Azercell Telecom Вахид Мурсалиев обратился с письмом к коллективу компании. В нем говорится, что очередная девальвация в конце 2015 года, приведшая к дальнейшему усложнению экономической ситуации и дополнительной нагрузке на финансовое состояние компании, привела к принятию решения о сокращении до 8% рабочих мест, то есть порядка 60 сотрудников компании.