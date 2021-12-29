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Bakcell инвестировала 226 млн. манатов в экономику страны за последние 3 года

Bakcell инвестировала 226 млн. манатов в экономику страны за последние 3 года За последние три года, компания инвестировала в экономику Азербайджана 226 млн. манатов.
ИКТ
29 декабря 2021 г. 21:29
Bakcell инвестировала 226 млн. манатов в экономику страны за последние 3 года

За последние три года, компания инвестировала в экономику Азербайджана 226 млн. манатов.

Как передает Report, эти инвестиции, направленные на продолжение и дальнейшее развитие деятельности компании, будут также способствовать увеличению объема валового внутреннего продукта страны в долгосрочной перспективе.

Значительная часть этой суммы была инвестирована в развитие телекоммуникационной инфраструктуры, расширение покрытия сети 4G в регионах страны и развертывание высококачественной мобильной сети в Карабахе.

В то же время, компания Bakcell реализующая масштабную программу корпоративной социальной ответственности, за последние три года вложила значительные средства в целый ряд социальных проектов. К ним относятся проекты компании, направленные на борьбу с пандемией, уменьшение последствий Второй карабахской войны, восстановление Карабаха и создание равных условий для детей и молодежи с ограниченными возможностями.

Bakcell продолжит инвестировать значительные средства в экономику Азербайджана, внося свой вклад в развитие телекоммуникационного сектора страны. В 2021 году мобильная сеть Bakcell была в очередной раз названа компанией Ookla® самой быстрой сетью в Азербайджане. Сегодня сеть Bakcell, насчитывающая более 8 700 базовых станций, охватывает 99,9% населения Азербайджана и 92,4% территории страны.

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Версия на азербайджанском языке "Bakcell" 3 il ərzində ölkəyə 226 milyon manat həcmində sərmayə yatırıb

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