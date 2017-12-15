Bakcell и Западный Университет подписали меморандум о сотрудничестве

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане - компания Bakcell и Западный Университет (Western Caspian University), являющийся первым частным университетом в Азербайджане, подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщили Report в пресс-службе компании.

В соответствии с меморандумом, подписанным главным исполнительным директором Bakcell Николаем Беккерсом и ректором Западного Университета Андрисом Лейтасом, стороны выразили намерение сотрудничать в таких сферах как наука, образование и подготовка кадров, а также других направлениях, представляющих взаимный интерес.

"Работы, осуществление которых планируется в рамках данного сотрудничества, окажут положительное влияние на развитие образования и экономики в нашей стране и в то же время внесут большой вклад в процесс воспитания азербайджанской молодежи, чтобы помочь студентам стать востребованными специалистами на рынке труда", - говорится в заявлении.

"Соглашение, подписанное сегодня с компанией Bakcell, откроет новые возможности для молодых людей и станет отправной точкой для осуществления многих совместных проектов. Мы планируем организовать участие наших студентов в программах стажировки компании, наряду с проведением других совместных мероприятий. Наряду с этим, опыт компании Bakcell поможет нам в развитии Парка высоких технологий и осуществлении там различных стартап-проектов", - отметил Андрис Лейтас.

"Будучи истинно азербайджанским мобильным оператором, компания Bakcell уже многие годы поддерживает молодежь нашей страны, помогая им в получении образования и построении карьеры. В рамках этой деятельности, молодым людям предоставляется возможность прохождения профессиональной практики в нашей компании, и даже варианты трудоустройства. Мы очень рады началу этого сотрудничества и, конечно же, будем рады оказать поддержку в осуществлении важных проектов университета", - сказал Николаи Беккерс.

Меморандум предусматривает осуществление совместной деятельности, направленной на стимулирование научно-исследовательских работ в различных сферах, оказание поддержки студентам в прохождении профессиональной практики, а также предоставление помощи в трудоустройстве выпускников университета в соответствии с их специальностью. Более того, по условиям соглашения, основываясь на работах, проведенных компанией в рамках проекта Applab, Bakcell поделится своим опытом для развития и осуществления различных стартап-проектов в созданном университетом Парке высоких технологий.