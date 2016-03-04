​Bakcell и Wayra UK предоставляют местным разработчикам возможность предложить свои идеи и привлечь инвестиции

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell совместно с компанией Wayra UK, являющейся частью платформы ускорения для поддержки стартапов Telefónica Open Future, объявляют о начале нового конкурса (pitch day), благодаря которому молодые азербайджанские разработчики приложений и предприниматели смогут рассказать о своих идеях.

Как сообщили Report в Bakcell, AppLab ставит целью стимулирование инноваций и открытие новых возможностей для всех молодых разработчиков приложений и предпринимателей Азербайджана. Applab и Wayra UK приглашают все стартапы из сферы информационных технологий принять участие в конкурсе идей (pitch day). Отобранные идеи/проекты будут приглашены для участия в программе ускорения AppLab, что потенциально может привести к получению финансирования от компании Wayra UK.

Идеи должны быть отправлены по электронной почте на адрес applab@bakcell.com не позднее 13-го марта 2016 года.

AppLab является своего рода региональной платформой ускорения для поддержки разработчиков в воплощении в жизнь своих идей, мобильных приложений и технологий от пилотной версии до стадии запуска. За последний год программа зарекомендовала себя в качестве уникальной среды для молодых местных энтузиастов и разработчиков мобильных приложений. Программа AppLab помогает превратить идеи в реальные мобильные приложения, которые могут быть представлены как на местном, так и на международном уровнях. К настоящему времени в рамках программы AppLab были представлены более 150 идей, из которых для обеспечения соответствия критериям отбора и качества идей было отобрано и принято только 10%.

"Это действительно изумительно видеть, как внутри AppLab рождаются новые, яркие идеи. Мы видели приложения, охватывающие такие сферы, как игры, образование, туризм и путешествия, производство, музыка, книги и многое другое. Мы всегда поддерживали и продолжаем поддерживать авторов этих идей, предоставляя им пространство и инструменты для разработки этих приложений. Мы также обучаем и наставляем молодых и талантливых людей, и разрабатываем деловой подход к реализации их идей, который дополнит их технические знания и опыт", - сказал Ричард Ширер, главный исполнительный директор компании Bakcell.

Компания Bakcell и Wayra UK начали свое сотрудничество в конце 2015 г. Основной целью этого сотрудничества является выявление местных проектов для потенциальных инвесторов и сторонников. Wayra UK является частью платформы ускорения для поддержки стартапов Telefónica Open Future – глобальной сети, которая объединяет различные инициативы, связанные с предпринимательской и инновационной деятельностью. Applab, Bakcell и Wayra UK предоставляют возможность всем молодым азербайджанским разработчикам приложений и предпринимателям представить и защитить свои идеи.

Открывшаяся в сентябре 2012 года в Ирландии, компания Wayra является частью глобальной программы ускорения для стартапов в области цифровых технологий компании Telefónica. В настоящее время действуют 14 академий Wayra в 12 странах Европы и Латинской Америки. Wayra финансирует технологические стартапы на ранней стадии развития, работающие менее двух лет в таких направлениях как облачные вычисления, финансовые услуги, M2M-коммуникации, цифровая безопасность, электронное здравоохранение, мобильные приложения, социальные сети и электронное обучение.

Чтобы принять участие в проекте AppLab, молодым разработчикам нужно представить свои идеи и зарегистрироваться на странице:http://applab.bakcell.com/registration/.