​Bakcell и Wayra UK организовали конкурс идей для местных девелоперов

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell организовала конкурс идей (pitch day) для местных девелоперов, сотрудничающих с программой Applab.

Как сообщили Report в компании, 11 команд разработчиков представили свои проекты компании Wayra UK, являющейся частью акселерационной программы по поддержке стартапов Telefónica Open Future. Это команды Flapus, QuizMindUp, BraillePad, Alkredit.az, FoodLook, Ustam, Spinal, Shrippy, Tradimum, MobChannel и Kvotter.

По рекомендации компании Wayra, разработчики будут работать над усовершенствованием представленных проектов при поддержке акселерационной программы Applab. В сентябре 2016 года они представят свои проекты в Академии Wayra в Лондоне, и получат возможность привлечь инвестиции от компании Wayra UK.

"Мы рады видеть, как разработчикам, работающим с AppLab, удается привлечь внимание потенциальных инвесторов, таких как Wayra UK. Одно из разработанных в рамках AppLab приложений вошло в 20 лучших в мире стартапов 2015 года среди более чем 800 стартап-идей, присланных из 89 стран мира. Можно сказать, что сегодня мы стоим на пороге светлого будущего сообщества стартаперов в Азербайджане. Будучи национальным мобильным оператором, мы гордимся тем, что являемся частью этого сообщества, и вместе с нашими ценными партнерами мы будем продолжать делать все возможное для поддержки местных разработчиков", - говорит директор по маркетингу и продажам компании Bakcell Феджа Хаджич.

Менеджер акселерационной программы компании Wayra UK Гарри Дейвис отмечает, что Азербайджан в настоящее время является очень интересным и привлекательным местом с точки зрения телекоммуникационной отрасли: "Среди увиденных нами проектов, присутствовал целый ряд технологических бизнес-идей, которые имеют революционный потенциал не только на местном рынке, но и во всем мире. Теперь основная задача состоит в том, чтобы приложить серьезные усилия для реализации этих проектов. Однако по мере развития международного сотрудничества в этой области, примером которого и служит организованный тандемом Wayra-Bakcell конкурс идей (pitch day), вместе с возможностями доступа к капиталу, данная экосистема представляется весьма перспективной".

Отметим, что компания Bakcell и Wayra UK начали свое сотрудничество в конце 2015 г. Основной целью этого сотрудничества является представление местных проектов для потенциальных инвесторов и спонсоров. Wayra UK является частью платформы ускорения для поддержки стартапов Telefónica Open Future – глобальной сети, которая объединяет различные инициативы, связанные с предпринимательской и инновационной деятельностью. Applab Bakcell и Wayra UK предоставляют возможность всем молодым азербайджанским разработчикам приложений и предпринимателям представить и защитить свои идеи.