Bakcell и Unibank представили дополнительные преимущества Albukart

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи Азербайджана – компания Bakcell и Unibank представили дополнительные преимущества совместной безымянной дебетовой карты Albukart. Как сообщает Report со ссылкой на банк, в рамках кампании, приобретая Albukart всего за 3 маната, все лица, достигшие 18 лет, смогут воспользоваться возможностями бесплатного подключения к услуге SMS-банкинг, комиссии за снятие наличных средств в размере всего лишь 1%, бонусных 50 минут от Bakcell для звонков внутри сети на привязанный номер при приобретении карты, бонусных 30 минут от Bakcell для звонков внутри сети на привязанный к карте номер при каждом пополнении баланса с помощью Albukart в размере 5 манатов, широкого спектра дополнительных услуг, представленных картой, а также начисление до 6% годовых на размещенные на карту средства при оформлении карты на свое имя в филиалах Unibank, 20% cashback (частичный возврат потраченной суммы).

Приобрести Albukart можно всего за 3 маната в филиалах Unibank в Баку, а также Центрах обслуживания Bakcell. Для того чтобы воспользоваться бонусами от компании Bakcell, Albukart должен быть подключен только к номеру Bakcell.

Отметим, что безымянная дебетовая карта Albukart является принципиально новой и первой дебетовой картой на рынке, которая помогает получить доступ к более эффективным финансовым услугам, не открывая счет в банке. Данная карта избавит от необходимости платить наличными в точках продаж во всех странах мира, принимающих к оплате пластиковые карты, а также предоставит ряд других преимуществ. Загрузить средства на карту можно посредством Сash-in банкоматов Unibank и платежных терминалов eManat.